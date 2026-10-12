Україні погодили другий і третій переговорні кластери про вступ до ЄС

Всі країни-члени ЄС погодили Україні та Молдові другий і третій переговорні кластери про вступ до Євросоюзу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ірландії Томас Бьорн.

Ідеться про кластер 2 «Внутрішній ринок» і 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання».

Після цього, 13 жовтня, може пройти міжурядова конференція Україна — ЄС, на якій формально можуть відкрити кластери 2 і 3.