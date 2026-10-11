За тиждень росіяни випустили приблизно 1 450 авіабомб по Україні

Лише за цей тиждень росіяни випустили по Україні приблизно 1 450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1 640 ударних дронів, з яких приблизно 60% — реактивні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Російські війська протягом дня 11 жовтня продовжували обстрілювати українські регіони авіабомбами та дронами. Станом на 14:30 відомо про одну загиблу людину та щонайменше 15 постраждалих.

Зеленський розповів, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі.

Учора, 10 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен новий лідер, який зможе укласти угоду про завершення війни. Трамп наголосив, що Зеленський начебто хоче створити проблеми для всього світу, зокрема для американських фермерів, атакуючи російські НПЗ.

Напередодні, 9 жовтня, Трамп повідомив, що РФ погодилася постачати дизель на американський і світові ринки, щоб знизити ціни на пальне. Після цього в Мінфіні США оголосили, що управління з контролю за іноземними активами видає тимчасову ліцензію на експорт російського дизелю.