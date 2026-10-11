Росіяни вдарили КАБами по Донеччині і Харкову, а дронами атакували Рівненщину, Сумщину і Київщину. Є загибла і постраждалі

Російські війська протягом дня 11 жовтня продовжували обстрілювати українські регіони авіабомбами та дронами. Станом на 14:30 відомо про одну загиблу людину та щонайменше 15 постраждалих.

Про наслідки в областях повідомляють міські ради, обласні військові адміністрації, ДСНС і прокуратура.

Донеччина. Зранку три авіабомби влучили у житлові будинки Словʼянська — відомо про сімох поранених. У місті зруйновано і пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків та крамницю. Ще двоє мешканців постраждали від удару по селищу Ясногірка Краматорської громади.

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Сумщина. Близько 5-ї ранку у Ямпільській громаді російський дрон поцілив у автівку медиків, які саме їхали на виклик. Поранень зазнали 44-річний водій та 59-річний парамедик.

Рівненщина. Від російської атаки поранені троє людей у Сарненському районі. Пошкоджені будинки та господарчі споруди.

Олександр Коваль / Рівненська ОДА / Telegram