Президент США Дональд Трамп вважає, що Україні потрібен новий лідер, який зможе укласти угоду про завершення війни.

Про це Трамп заявив журналістам біля Білого дому, передає Clash Report.

За словами американського президента, Володимир Зеленський мав багато можливостей закінчити війну, але вибрав не робити цього. Також Трамп наголосив, що Зеленський начебто хоче зробити проблеми для всього світу, зокрема для американських фермерів, атакуючи російські НПЗ.

Крім того, Трамп заявив, що США сказали Зеленському робити все, що завгодно, крім ударів по дизельному пальному. «Цього робити не можна», — сказав американський президент.

Ще Трамп заявив, що війна Росії проти України розпочалася через «некомпетентність» і вкотре повторив, що якби він був президентом у 2022 році, війни нібито не сталося б.