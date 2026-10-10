Моніторингові сервіси: Танкер з російським дизелем може прибути до США 10–12 жовтня

Танкер з російським дизелем на судні Minerva zen може прибути до США 10–12 жовтня.
Про це пише моніторингова платформа Live-AIS.сom, яка відстежує рух суден.
Судно Minerva zen вийшло із Санкт-Петербурга 22 вересня і, ймовірно, прямує до порту Саванна на східному узбережжі США. На його борту може бути приблизно 38 тисяч тонн дизелю.
З огляду на дату виходу судна, монітори припускають, що Minerva zen могло прямувати до США ще до заяви президента Дональда Трампа про послаблення санкцій щодо російського дизельного пального.
- Учора, 9 жовтня, Трамп заявив, що РФ погодилася постачати дизель на американський і світові ринки, щоб знизити ціни на пальне. Після цього в Мінфіні США оголосили, що управління з контролю за іноземними активами видає тимчасову ліцензію на експорт російського дизелю.