Окупаційна влада Олешків заявила, що під час виборів до Держдуми РФ бюлетені до міста доставляли дронами

Окупаційна влада Херсонської області стверджує, що під час виборів до російської Держдуми дрони доставляли бюлетені в Олешки, де триває гуманітарна катастрофа.

Про це голова окупаційної виборчої комісії Херсонської області Марина Захарова розповіла одному з пропагандистських медіа Росії.

Захарова заявила, що за допомогою дронів жителі Олешків начебто змогли реалізувати своє виборче право, попри складні гуманітарні обставини. Також жінка сказала, що члени окупаційної виборчої комісії тісно співпрацювали з російським військовим угрупованням «Дніпро».

18—20 вересня 2026 року в Росії пройшли триденні вибори до Державної думи. Це були перші парламентські вибори в РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, їх проводили й на окупованих територіях.

Через це Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала новий склад Державної думи Росії нелегітимним. Згодом Європарламент теж заявив, що не вважає сформований парламент «законним представницьким і законодавчим органом».