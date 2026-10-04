Українські військові дронами доставили ще чотири тонни продуктів жителям окупованих Олешків

Українські військові вже вдруге доставили 4 тонни продуктів жителям окупованих Олешків на Херсонщині за допомогою дронів.

Про це написав голова Міністерства внутрішніх справ Іван Вигівський.

Операцію провели спільно військовослужбовці Нацгвардії, 30 корпус морської піхоти, 34 окрема бригада морської піхоти «Борисфен» і 79 прикордонний загін. Екіпаж БпЛА «Перун» під час цієї операції доставив продукти і врятував з окупованої території шістьох тварин, уточнив Вигівський.