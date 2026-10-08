Європарламент визнав новий склад російської Держдуми нелегітимним

Європейський парламент заявив, що не визнає вибори до російської Держдуми, які відбулися 18—20 вересня.

Про це йдеться у відповідній резолюції.

У Європарламенті зазначили, що не вважають сформований парламент «законним представницьким і законодавчим органом». Також там засудили порушення під час виборів.

Депутати заявили про «навмисне знищення будь-яких залишків демократії в Росії», примус виборців, систематичне залякування спостерігачів, а також використання так званого міжнародного спостереження за виборами як інструменту політичної легітимізації та поширення дезінформації.

Також депутати Європарламенту засудили проведення виборів на окупованих Росією територіях Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) також визнала новий склад Державної думи Росії нелегітимним. Там вважають, що «вибори» до Держдуми не відповідали умовам вільних і чесних виборів.