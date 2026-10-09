Нобелівську премію миру отримала південноафриканська правозахисниця Наві Піллей

Нобелівську премію миру присудили південноафриканській правозахисниці та колишній Верховній комісарці ООН з прав людини Наванетхем «Наві» Піллей.

Про це повідомили на сайті Нобелівського комітету.

Піллей відзначили за «зусилля з утвердження миру та міжнародного права».

Піллей була суддею Міжнародного кримінального суду та головувала в Міжнародному трибуналі щодо геноциду в Руанді. Там вона відіграла важливу роль у тому, щоб сексуальне насильство і зґвалтування визнавали підставами для обвинувачень у злочинах проти людяності й геноциді.

З 2008 до 2014 року Піллей обіймала посаду Верховної комісарки ООН з прав людини. Також у 2021—2025 роках очолювала Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування ситуації на окупованих палестинських територіях.

Нобелівський комітет відзначив її принциповість і мужність. Там наголосили, що міжнародне право допомагає розв’язувати конфлікти без насильства й притягати воєнних злочинців до відповідальності.

У 2025 році Нобелівську премію миру отримала венесуельська опозиційна діячка та політикиня Марія Коріна Мачадо. Однак на цю премію неодноразово претендував президент США Дональд Трамп. За його словами, він заслуговує на премію миру «як ніхто у світі».

Зокрема, напередодні оголошення лауреата цьогорічної премії Трамп заявив, що «запобіг повному знищенню світу», а також нібито зупинив вісім воєн. Проте завершити війну Росії проти України він так і не зміг.