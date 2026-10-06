Нобелівську премію з фізики отримав науковець зі США за дослідження нейтрино, які допомагають вивчати Всесвіт

Нобелівську премію з фізики у 2026 році отримав американський науковець Френсіс Халзен. Його відзначили за вирішальний внесок у роботу обсерваторії IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження.

Про це повідомили на сайті премії.

Зазначається, що Халзен першим зрозумів, що кригу на Південному полюсі можна використовувати для відстеження частинок, відомих як нейтрино. На думку вчених, ці невеликі космічні частинки дають підказки щодо еволюції Всесвіту. Нейтрино випромінюють зорі, наприклад, Сонце, а трильйони нейтрино щосекунди проходять крізь наше тіло.

Безпосередньо побачити нейтрино неможливо. Науковці виявляють їх за наслідками зіткнення з іншими частинками — під час таких взаємодій виникають спалахи світла або заряджені частинки. Халзен досліджував рідкісні нейтрино, які вчені вважають своєрідними посланцями з космосу.

Минулого року Нобелівську премію з фізики отримали британець Джон Кларк, француз Мішель Деворе та американець Джон Мартініс за дослідження квантового тунелювання — це явище уможливило надчутливі вимірювання, що застосовуються в апаратах МРТ, і заклало підґрунтя для створення досконаліших мобільних телефонів і швидших комп’ютерів.