Нобелівську премію з літератури отримала канадська письменниця Енн Карсон — її відзначили за «сміливу та винахідливу творчість»

Нобелівську премію з літератури присудили канадській письменниці Енн Карсон. Її відзначили «за сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми сучасної літератури».

Про це повідомили на сайті Нобелівського комітету.

Авторка була в Ісландії та «слухала вітер», коли академія зв’язалася з нею, щоб повідомити про перемогу. Серед її книг — «Ерос гірко-солодкий»; віршований роман «Автобіографія червоного»; збірка поезії та прози «Чоловіки у вільний час»; а також «Норма Джин Бейкер із Трої», у якій авторка порівнює Мерилін Монро та Єлену Троянську.

Карсон народилася в Торонто. Вона надихається сюжетами давньогрецької та давньоримської літератури. А її твори часто поєднують елементи поезії, есе і художньої літератури.

У 2025 році Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї. На думку журі, його творчість відстоює силу мистецтва в умовах «апокаліптичного терору».