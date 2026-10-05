Польща збільшить військову присутність у Люблінському воєводстві, що поблизу кордону з Україною

У Польщі на території Люблінського воєводства, що поблизу кордону з Україною, збільшать кількість підрозділів армії країни.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Polskie Radio Lublin.

За його словами, ідеться про розширення підрозділів 18 механізованої дивізії, Авіаційної академії в Дембліні та бази гелікоптерів в аеропорту Свідника.

Одну з польських батарей зенітно-ракетної системи Patriot розмістять у районі Любліна. Як уточнив польський міністр, це стане першим випадком, коли польські комплекси Patriot з’являться на території Люблінського воєводства.

У Білгораї планують створити військову частину, де розмістять батальйон 18 бригади. Також там можуть розмістити підрозділи протиповітряної оборони. У Лукові хочуть створити велику військову частину безпілотних систем.