Der Spiegel: Бориса Джонсона та інших європейських посадовців евакуювали з потяга через російську атаку поблизу пункту пропуску

Потяг, у якому були колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а також радники європейських лідерів, перебував біля польського кордону на момент ранкової російської атаки.

Про це пише Der Spiegel з посиланням на джерела.

Посадовці поверталися з Києва до Польщі після міжнародної конференції з питань безпеки YES. Там був близький радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер. Окрім нього, у потязі також були радники з питань безпеки інших європейських урядів, члени німецького Бундестагу, дипломати та вчені.

Через загрозу атаки безпілотників потяг зупинили, а частину пасажирів евакуювали. На тій самій залізничній колії росіяни атакували потяг Київ — Варшава. Однак наразі інших підтверджень цієї інформації немає.