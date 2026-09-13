Росіяни вдарили по потягу і заправці біля пункту пропуску на кордоні з Польщею. Продовжують атакувати Одесу та інші регіони

Російський дрон 13 вересня влучив поблизу міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на українсько-польському кордоні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Варварські удари Росії біля українсько-польського кордону в Ягодині — це не просто продовження її атак на державні кордони України. Це терор Путіна, який «стукає» безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери», — наголосив Сибіга.

Речниця Волинської митниці Валентина Черниш у коментарі «Суспільному» уточнила, що біля пропускного пункту пошкоджені автозаправка і кілька вантажівок. За її словами, ніхто не постраждав, бо люди були в укриттях.

В «Укрзалізниці» додали, що ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, тому минулося без постраждалих.

Станом на ранок 13 вересня пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» працює у штатному режимі.