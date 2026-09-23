НАБУ підозрює ексголову Касаційного суду у відмиванні майна на 26 млн гривень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у відмиванні майна. У справі також підозрюють його колишню підлеглу та її матір.

Про це повідомила НАБУ.

НАБУ не називає імені підозрюваного, однак Центр протидії корупції пише, що ідеться про Богдана Львова. Відомо, що з 2021 по 2022 рік посадовець придбав активи на загальну суму у 26 мільйонів гривень. Ідеться про будинок із земельною ділянкою, дві квартири та чотири земельні ділянки.

Щоб приховати походження коштів, він залучив свою секретарку — все майно вони записували на її матір.

У чому ще підозрюють Львова

15 вересня 2022 року проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина Росії. Підстава для заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на час слідства його позбавили доступу до держтаємниці.

3 жовтня 2022 року СБУ підтвердила наявність російського паспорта у Львова, а Верховний суд виключив його зі свого складу. Однак у січні суд поновив Львова на посаді.

21 вересня 2022 року НАБУ почало розслідування проти Львова, який не задекларував московську нерухомість своєї родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира в російській столиці на Ленінградському шосе, приблизна ринкова вартість якої становить 11 мільйонів гривень. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.

У червні 2024 року суд скасував поновлення Львова на посаді судді Верховного суду та виплату йому зарплати за час вимушеного прогулу.