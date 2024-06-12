Суддя з російським громадянством Богдан Львов програв суд про поновлення на посаді

Шостий апеляційний адміністративний суд 12 червня скасував рішення суду першої інстанції про поновлення Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і виплати йому заробітної плати «за час вимушеного прогулу».
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
На засіданні представниця Верховного суду заявила, що голова ВС Всеволод Князєв, видавши наказ про припинення повноважень Львова, діяв у межах законодавства і відповідно до наданих йому повноважень. Тому у Верховному суді просили скасувати рішення першої інстанції та відмовити в задоволенні позову.
Захист Львова заявив, що наказ був незаконним, а Львов «не є громадянином РФ» і «не набував такого статусу в минулому». Тому суддя просив апеляційну скаргу ВС не задовольняти, а рішення першої інстанції залишити без змін.
Представник третьої сторони — Служби безпеки України — підтримав апеляційну скаргу Верховного суду, підтвердив на судовому засіданні, що СБУ встановило наявність у Львова громадянства РФ.
Львов після оголошення рішення заявив, що здивований ним.
«Якщо все-таки питання громадянства трохи за межами сьогоднішнього процесу, то, на мій погляд, визнати правомірним таке звільнення — це неможливо, неприпустимо», — зазначив він.
- 15 вересня 2022 року проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина Росії. Підстава для заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на час слідства його позбавили доступу до держтаємниці.
- 3 жовтня 2022 року СБУ підтвердила наявність російського паспорта у Львова, а Верховний суд виключив його зі свого складу. Однак у січні суд поновив Львова на посаді.
- 21 вересня 2022 року НАБУ почало розслідування проти Львова, який не задекларував московську нерухомість своєї родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира в російській столиці на Ленінградському шосе, приблизна ринкова вартість якої становить 11 мільйонів гривень. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.