Суддя з російським громадянством Богдан Львов програв суд про поновлення на посаді

Шостий апеляційний адміністративний суд 12 червня скасував рішення суду першої інстанції про поновлення Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і виплати йому заробітної плати «за час вимушеного прогулу».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На засіданні представниця Верховного суду заявила, що голова ВС Всеволод Князєв, видавши наказ про припинення повноважень Львова, діяв у межах законодавства і відповідно до наданих йому повноважень. Тому у Верховному суді просили скасувати рішення першої інстанції та відмовити в задоволенні позову.

Захист Львова заявив, що наказ був незаконним, а Львов «не є громадянином РФ» і «не набував такого статусу в минулому». Тому суддя просив апеляційну скаргу ВС не задовольняти, а рішення першої інстанції залишити без змін.

Представник третьої сторони — Служби безпеки України — підтримав апеляційну скаргу Верховного суду, підтвердив на судовому засіданні, що СБУ встановило наявність у Львова громадянства РФ.

Львов після оголошення рішення заявив, що здивований ним.

«Якщо все-таки питання громадянства трохи за межами сьогоднішнього процесу, то, на мій погляд, визнати правомірним таке звільнення — це неможливо, неприпустимо», — зазначив він.