Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у судді Верховного суду Богдана Львова.
Про це СБУ повідомила Верховному суду 3 жовтня.
Перевірка цих даних продовжується, про її результати повідомлять додатково.
Наразі колегія суддів вирішує питання щодо дострокового звільнення Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. За кілька годин до цього сам Львов повідомив, що пройшов поліграф щодо російського громадянства.
- 15 вересня проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на період слідства його позбавили доступу до держтаємниці.
- 21 вересня НАБУ почало розслідування проти Львова, який не задекларував московську нерухомість його родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира у російській столиці на Ленінградському шосе, приблизна ринкова вартість якої становить 11 мільйонів гривень. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.