Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у судді Верховного суду Богдана Львова.

Про це СБУ повідомила Верховному суду 3 жовтня.

Перевірка цих даних продовжується, про її результати повідомлять додатково.

Наразі колегія суддів вирішує питання щодо дострокового звільнення Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. За кілька годин до цього сам Львов повідомив, що пройшов поліграф щодо російського громадянства.