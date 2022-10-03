Суддя Верховного суду Богдан Львов пройшов поліграф через імовірне російське громадянство

Заступник голови Верховного суду Богдан Львов пройшов поліграф через імовірну наявність у нього російського громадянства.
Про це він сам повідомив у Facebook 3 жовтня.
Дослідження він проходив у Всеукраїнській асоціації поліграфологів.
Він відповідав на такі запитання:
— «Паспорт громадянина росії коли-небудь у вас був?» — «Ні» — достовірна інформація;
— «Ви особисто паспорт громадянина росії отримували?» — «Ні» — достовірна інформація;
— «На території росії ви перебували у статусі громадянина росії?» — «Ні» — достовірна інформація;
— «Подвійне громадянство України та росії ви коли-небудь мали?» — «Ні» — достовірна інформація;
— «Коли-небудь громадянином росії ви ставали?» — «Ні» — достовірна інформація.
Львов повідомив, що повертається до виконання своїх обовʼязків.
30 вересня журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу Богдана Львова, підтвердив, що той має громадянство рф. Розслідувач переконаний, що суддя Львов мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що, зокрема, випливає з російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.
- 15 вересня проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на період слідства його позбавили доступу до держтаємниці.
- 21 вересня НАБУ почало розслідування проти Львова, який не задекларував московську нерухомість його родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира у російській столиці на Ленінградському шосе, приблизна ринкова вартість якої становить 11 мільйонів гривень. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.