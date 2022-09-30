Розслідувач Bellingcat підтвердив, що суддя Верховного суду України Львов має російське громадянство

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу голови Касаційного господарського суду Богдана Львова, підтвердив, що високопосадовий український суддя має громадянство рф.

Грозєв виключив імовірність висоякісної підробки документу, у чому журналістів «Схем» запевняв сам Львов.

Розслідувач переконаний, що Львов суддя мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що, зокрема, випливає з російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.