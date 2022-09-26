Суддя Верховного суду Львов стверджує, що довідка про отримання ним російського громадянства фейкова

Заступник голови Верховного суду Богдан Львов стверджує, що довідка про отримання ним російського громадянства, яку оприлюднили журналісти, фейкова. Там нібито не співпадають дати.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Як докази в «розслідуванні» наводяться різні документи та форми, нібито заповнені мною. У тому числі й форма, яку я прикріплюю до цього поста. А тепер — УВАГА! Подивіться на дату заповнення цієї форми: 26 жовтня 2012 року. І найцікавіше: форма саме такого зразка була затверджена в рф лише через місяць — 30 листопада 2012 року (наказ ФМС #391). А введена в дію взагалі 27 травня 2013 року. Тобто, простими словами: на момент нібито заповнення цієї форми, самої форми ще не існувало в природі», — каже Львов.
Він запевняє, що цей документ є підробкою, але «доволі якісною». Львов також не звинувачує журналістів у тому, що вони нібито створили підробку, а каже, що журналістам могли підробний документ «злити».
«Подібні атаки на суддів з використанням медіа та підроблених фактів я вважаю не просто неприпустимими, а такими, що несуть загрозу незалежності всієї судової гілки в цілому. Хтось вирішив, що може тиснути на суддів за допомогою журналістів. Так не буде. Мною ухвалено рішення з цього питання зробити звернення на імʼя президента Володимира Зеленського», — підкреслив суддя.
- 15 вересня проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на період слідства його позбавили доступу до держтаємниці.
- 21 вересня Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова, який не задекларував московську нерухомість його родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира у російській столиці на Ленінградському шосе, приблизною ринковою вартістю 11 мільйонів гривень. З 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але у жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.