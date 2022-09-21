НАБУ почало розслідування проти судді Верховного суду Львова через нерухомість його родини у Москві

Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова, який не задекларував московську нерухомість його родини.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит народного депутата Ярослава Юрчишина.

15 вересня проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на період слідства його позбавили доступу до держтаємниці.

Розслідування розпочато за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу — «умисне внесення субʼєктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації». Максимальна санкція передбачає увʼязнення на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира у російській столиці на Ленінградському шосе, приблизною ринковою вартістю 11 мільйонів гривень. З 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але у жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.

Суддя, як встановили журналісти, також мав частку у цій квартирі, але передав її у власність дружині Інні Львовій за договором дарування, укладеним у 2012 році. Цей правочин здійснили за паспортом рф на імʼя Богдана Львова. У день правочину, за даними перетину кордону, Львов прибув потягом до Москви.

При цьому, як встановили журналісти, дружина судді Інна Львова також має громадянство російської федерації. Суддя Богдан Львов у відповідь на запитання «Схем» щодо квартири у Москві заявив, що не памʼятає обставин того, як він позбувся права власності на квартиру у Москві, і попросив часу розібратися. До виходу розслідування на звʼязок із журналістами він не вийшов.