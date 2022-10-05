Голова Верховного суду виключив суддю Богдана Львова зі штату

Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова зі штату.
Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.
Там зазначили, що за Конституцією повноваження судді припиняються в разі втрати громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.
«Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та закону застосовуються вперше», — зазначив голова Верховного суду Всеволод Князєв.
Сам Богдан Львов заперечує наявність у нього російського паспорта. Він заявив, що візьме відпустку і сподівається на те, що протягом цього часу будуть розставлені всі крапки над і.
Однак у Верховному суді зазначили, що у своїх діях покладаються на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростують у передбаченому законом порядку. Тож Богдан Львов все ще може доказувати, що у нього немає громадянства рф.
- 15 вересня проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на період слідства його позбавили доступу до держтаємниці.
- 21 вересня НАБУ почало розслідування проти Львова, який не задекларував московську нерухомість його родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира в російській столиці на Ленінградському шосе, приблизна ринкова вартість якої становить 11 мільйонів гривень. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.
- 3 жовтня судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду не змогли зібрати достатню кількість голосів, щоб усунути з посади Богдана Львова.