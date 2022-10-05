Голова Верховного суду виключив суддю Богдана Львова зі штату

Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова зі штату.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Там зазначили, що за Конституцією повноваження судді припиняються в разі втрати громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.

«Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та закону застосовуються вперше», — зазначив голова Верховного суду Всеволод Князєв.

Сам Богдан Львов заперечує наявність у нього російського паспорта. Він заявив, що візьме відпустку і сподівається на те, що протягом цього часу будуть розставлені всі крапки над і.

Однак у Верховному суді зазначили, що у своїх діях покладаються на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростують у передбаченому законом порядку. Тож Богдан Львов все ще може доказувати, що у нього немає громадянства рф.