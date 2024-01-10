Суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду. У нього є російське громадянство

Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова про поновлення на посаді судді.

Йому також виплатять зарплату «за час вимушеного прогулу», повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» з зали суду.

У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду. У 2022 році в судді знайшли російське громадянство, цю інформацію підтвердила й СБУ.