Трамп заявив про угоду, яка надає США «постійний контроль над безпекою» в Гренландії. Аналітики називають заяву перебільшенням

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США уклали угоду з Данією, яка надає країні «постійний контроль над безпекою» в Гренландії. Однак деякі аналітики зазначають, що ця угода подібна до чинної американської угоди щодо Гренландії, яка діє ще з 1950-х років.

Про це пише Sky News.

Трамп додав, що угода не передбачає жодних витрат для Вашингтону. Він додав, що США негайно почнуть розширювати військову присутність у Гренландії.

В уряді Данії заявили, що угоду «про посилення безпеки в Арктиці» уряди трьох країн планують підписати наступного тижня на Генасамблеї ООН. Документ визнає суверенітет і територіальну цілісність Данії, а також право жителів Гренландії на самовизначення. Також там додали, що за умовами угоди Данія й надалі зберігатиме суверенітет і загальний контроль над островом.

США вже мають військову базу «Пітуффік» на північному заході Гренландії. На базі стежать за ракетними запусками, космосом і працюють системи протиракетної оборони.

За словами аналітикині з питань оборони та безпеки Елізабет Броу, документ, чинний з 1951 року, дозволяє США розмістити на острові будь-яку військову базу.

«Єдине доповнення [в новій угоді] — це обіцянка, що жодній іншій іноземній країні не буде дозволено створювати там військові бази. Але цікаво, які б це були країни та чи сталося б це взагалі», — додала вона.

Гренландія і США

У грудні 2024 року Трамп заявив, що «володіння і контроль над найбільшим островом у світі — Гренландією — є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений в купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. А згодом знову і знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь премʼєрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова та змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США. У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США. Уже 13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.