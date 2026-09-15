З екскерівника ОП Єрмака зняли електронний браслет через стан здоровʼя

ВАКС дозволив зняти електронний браслет з екскерівника ОП. Причина — попередження медиків про те, що цей засіб контролю може становити загрозу для життя та здоров’я фігуранта.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

У ВАКС не вказують імені та прізвища фігуранта, проте з деталей зрозуміло, що йдеться про Єрмака.

Чинними для Єрмака залишились такі зобовʼязання: він має прибувати за вимогою до детектива, прокурора чи суду та повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Також екскерівник ОП не має виїжджати за межі дозволених для нього населених пунктів, а його закордонний паспорт далі залишатиметься в органах державної влади.

Крім того, Єрмак не може спілкуватися з підозрюваними та свідками справи, у якій він фігурує.

Раніше ВАКС не дозволяв Єрмаку зняти електронний браслет. Проте в серпні слідчий суддя ВАКС дозволив йому без дозволу виїжджати в Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області. Це сталось після звернення військових.