ВАКС змінив запобіжний захід Андрію Єрмаку через звернення військових

Слідчий суддя ВАКС послабив запобіжний захід екскерівнику ОП Андрію Єрмаку через звернення військових.

Про це повідомила пресслужба САП.

За інформацією САП, до неї та НАБУ надходили листи від командирів різних військових частин. Це повʼязано з тим, що нині Єрмак керує проєктом «Адвокат+» — надає правову допомогу військовим на рівні бригад і в зоні бойових дій.

Таким чином, раніше Єрмаку забороняли покидати без дозволу тільки Київ та Київщину, а відтепер ВАКС дозволив йому без дозволу виїжджати в Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області. Також суд дозволив йому транзитом переїжджати через інші області.

Проте захист просив також зняти електронний браслет з Єрмака — суддя відмовив.

У якій справі фігурує Андрій Єрмак

За версією слідства, Андрій Єрмак — один з фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманих у межах справи «Мідас» про корупцію в енергетиці.

Правоохоронці стверджують, що у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

11 травня НАБУ і САП у цій справі повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Олексій Чернишов і Тимур Міндіч також фігурують у справі щодо «Енергоатому». Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його в розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою із заставою 120 мільйонів гривень, її внесли повністю.