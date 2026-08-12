ВАКС не дозволив Єрмаку зняти електронний браслет — про це знову просили його адвокати

Вищий антикорупційний суд розглянув апеляцію захисту колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака та залишив без змін рішення стосовно електронного браслета — він і надалі носитиме його.

Про це пише «Суспільне».

Адвокати Єрмака заявляли, що рішення про електронний браслет «потребує уточнення та є невмотивованим». Вони додали, що не оскаржують обовʼязок носити браслет, а просять пояснити його межі.

Єрмака на засіданні не було. Він подав клопотання, у якому вказав, що не може бути з обʼєктивних причин.

10 серпня ВАКС послабив запобіжний захід Єрмаку через звернення військових. ВАКС дозволив йому без дозволу виїжджати в Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області. Також суд дозволив йому транзитом переїжджати через інші області.