Суд арештував двох військових — підозрюють, що вони підкинули наркотики екскомбату «Магури» Ширшину (оновлено)

Суд взяв під варту інших двох військових, яких підозрюють, що вони підкинули наркотики в автівку колишньому комбату 47 ОМБр «Магура» Олександру Ширшину.

Про це Олександр Ширшин повідомив у фейсбуку.

Також він заявив, що одному з них призначили заставу, проте суми не назвав.

Оновлено 17:08. Суд призначив їм заставу по 12,6 млн грн для кожного.

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Учора Печерський районний суд Києва обрав запобіжку військовому Алієву Т. В, який також фігурує у цій справі. Він буде під вартою до 8 листопада, але може внести заставу — 14 мільйонів 976 тисяч гривень.

Що передувало

28 серпня Олександр Ширшин написав, що йому підкинули траву. Під час огляду поліцейські також почали закидати йому, що він начебто під дією якихось речовин.

Після цього в коментарі «Бабелю» він припустив, що до інциденту може бути причетний командир 225 ОШП Олег Ширяєв, з яким у нього давній конфлікт.

«У мене більше конфлікту ні з ким нема, окрім як з 225 і 425», — сказав він.

Того ж дня начальник слідчого управління в Харківській області Андрій Шарнін заявив, що поліція затримала Ширшина, бо отримала інформацію від Військової служби правопорядку, що він нібито збуває наркотики у військовій частині Харкова. Також правоохоронці порушили справу проти екскомбата за фактом незаконного виготовлення, зберігання або збуту наркотиків.

Наступного дня Ширшин заявив, що до інциденту з підкинутими наркотиками протягом кількох місяців невідомі двічі намагалися проникнути в його житло і стежили за ним.