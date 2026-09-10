Суд узяв під варту військового Алієва — підозрюють, що він підкинув наркотики екскомбату «Магури» Ширшину

Печерський районний суд Києва обрав запобіжку військовому Алієву Т. В., який міг підкинути наркотики колишньому комбату 47 ОМБр «Магура» Олександру Ширшину. Він буде під вартою до 8 листопада, але може внести заставу — 14 мільйонів 976 тисяч гривень.

Про це пише «Суспільне».

Загалом до справи причетні троє військових однієї з бригад окремого штурмового полку. За словами адвоката, один з них має звання Героя України. 9 вересня їм оголосили підозри. Слідчі стверджують, що в ніч на 28 серпня вони підкинули в автівку Ширшина майже 30 пакетів з канабісом і PVP.

Що передувало

28 серпня Олександр Ширшин написав, що йому підкинули траву. Під час огляду поліцейські також почали закидати йому, що він начебто під дією якихось речовин.

Після цього в коментарі «Бабелю» він припустив, що до інциденту може бути причетний командир 225 ОШП Олег Ширяєв, з яким у нього давній конфлікт.

«У мене більше конфлікту ні з ким нема, окрім як з 225 і 425», — сказав він.

Того ж дня начальник слідчого управління в Харківській області Андрій Шарнін заявив, що поліція затримала Ширшина, бо отримала інформацію від Військової служби правопорядку, що він нібито збуває наркотики у військовій частині Харкова. Також правоохоронці порушили справу проти екскомбата за фактом незаконного виготовлення, зберігання або збуту наркотиків.

Наступного дня Ширшин заявив, що до інциденту з підкинутими наркотиками протягом кількох місяців невідомі двічі намагалися проникнути в його житло і стежили за ним.