Німеччина хоче отримати від України досвід боротьби з російськими гібридними атаками — після серії інцидентів із дронами та диверсіями проти інфраструктури.

Про це пише BILD.

Баден-Вюртемберг домовився з Києвом обмінюватися інформацією про шпигунство, дрони та кіберзлочинність вже з наступного тижня. За кілька тижнів у Штутгарт приїде Рада нацбезпеки України.

Окремо німецькі поліцейські тренуватимуться в Києві. Вони відпрацьовуватимуть протидію атакам дронів разом з українськими фахівцями, які моделюють такі атаки. Для цього Нацполіція України та поліція Баден-Вюртемберга уклали окрему угоду.

Німеччина останніми місяцями посилила увагу до гібридних атак після низки інцидентів із дронами, диверсіями та кібератаками. Зокрема, уряд ФРН звинувачує Росію у спробі атаки за допомогою начиненого вибухівкою дрона на аеропорт Лейпциг/Галле.

Окремо Німеччина розширює власні можливості для протидії дронам і кібернападам. У червні 2026 року в країні створили спільний центр для боротьби з гібридними загрозами, який має виявляти та протидіяти шпигунству, диверсіям, дезінформації й кібератакам.