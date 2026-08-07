У Німеччині спростували інформацію про боєприпаси на борту українського Ан-124 у Лейпцигу, біля якого знайшли дрон

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило, що в українському літаку Ан-124 у Лейпцигу, біля якого напередодні помітили дрон, були військові боєприпаси.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На спільному засіданні голів комітетів Бундестагу з питань оборони та внутрішніх справ представники МВС повідомили, що на борту літака не було жодної зброї чи боєприпасів. Про наявність зброї раніше писали німецькі медіа.

«Судячи з усіх розмов, у яких я брав участь, літак не був завантажений боєприпасами чи зброєю», — сказав журналістам голова комітету з внутрішніх справ Детлеф Зайф.

Марет Монтавон, керівниця з комунікацій та державних відносин компанії Mitteldeutsche Flughafen, яка управляє аеропортом Лейпцига, повідомила виданню Leipziger Volkszeitung, що на борту літака взагалі не було вантажу. За словами Монтавон, ця інформація збігається з даними від Antonov Logistics SALIS.

Водночас офіційного коментаря на окремий запит DW у МВС Німеччини поки не надали.

Що передувало

5 серпня біля українського літака в аеропорту німецького Лейпцига виявили дрон з вибухівкою і детонатором.

Аеропорт Лейпцига використовують для вантажних перевезень зброї. Тоді німецька поліція класифікувала інцидент як правопорушення, повʼязане з держбезпекою. Там не виключають можливий диверсійний напад.

Голова МВС Німеччини Александр Добріндт прокоментував інцидент і заявив, що це «новий рівень небезпеки». За його словами, це професійний «сценарій гібридної атаки». Добріндт наголосив, що люди, які стоять за цим, мали високий рівень технічної підготовки і досвід роботи з вибухівкою, тож це точно не «аматорський підхід».

У МЗС України повідомляли, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкодили.