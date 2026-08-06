Медіа: В українському літаку в Лейпцигу, біля якого помітили дрон, були боєприпаси

Німецькі видання Süddeutsche Zeitung, NDR та WDR зʼясували, що в українському літаку Ан-124 у Лейпцигу, біля якого напередодні помітили дрон, були військові боєприпаси.

Про це пише Süddeutsche Zeitung з посиланням на конфіденційний звіт поліцейських.

Також, за даними звітів, незадовго до цього інциденту боєприпаси перевезли з Франції до Лейпцига. Імовірно, їх планували транспортувати далі.

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Слідчі стверджують, що 4 серпня близько 23:42 працівники аеропорту помітили дрон — він завис між двома літаками Ан-124 державної української авіакомпанії «Антонов». Після цього дрон опустився на землю. Камери зафіксували, що дрон залетів в аеропорт з південної частини о 19:28.

Система виявлення безпілотників в аеропорту не змогла його зафіксувати. У Німеччині вважають, що цей дрон могли модифікувати, щоб обійти систему.

Експертиза показала, що до безпілотника прикріпили пакет вибухівки розміром з кулак. Імовірно, йдеться про вибухівку Semtex — її використовують як у військовій сфері, так і в промисловості.

Раніше у пресслужбі МЗС заявили, що українські літаки через інцидент не постраждали.

Що передувало

Учора біля українського літака в аеропорту Лейпцига виявили дрон з вибухівкою і детонатором.

Getty Images / «Бабель»

Аеропорт Лейпцига використовують для вантажних перевезень зброї. Тоді німецька поліція класифікувала інцидент як правопорушення, повʼязане з держбезпекою. Там не виключають можливий диверсійний напад.

Сьогодні ж голова МВС Німеччини Александр Добріндт прокоментував інцидент та заявив, що це «новий рівень небезпеки». За його словами, це професійний «сценарій гібридної атаки». Добріндт наголосив, що люди, які стоять за цим, мали високий рівень технічної підготовки та досвід роботи з вибухівкою, тож це точно не «аматорський підхід».