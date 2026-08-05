Bild: В аеропорту Лейпцига біля українського літака Ан-124 «Руслан» виявили дрон з вибухівкою

На аеродромі в німецькому Лейпцигу вночі 5 серпня біля українського літака Ан-124 «Руслан» виявили дрон з вибухівкою. Через це польоти призупинили до 01:55.

Про це пише Bild.

Німецька федеральна служба направила саперів і планувала підірвати вибухівку — вони мали задіяти робота, однак наразі невідомо, чи провели підрив. Це сталося в зоні вантажних перевезень, яка, за словами речниці аеропорту, відокремлена від перону для пасажирських літаків.

Вночі кілька літаків, зокрема пасажирський, перенаправили, але вранці польоти повернули до нормального режиму. Також вантажний літак, який не зміг приземлитися через закриття, зіткнувся з іншим обʼєктом поблизу аеропорту на висоті в кілька сотень метрів. Він отримав незначні пошкодження.

Аеропорт Лейпцига використовують для вантажних перевезень зброї, додає Reuters. Поліція класифікувала інцидент як правопорушення, повʼязане з державною безпекою. Там не виключають можливий диверсійний напад.