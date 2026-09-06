Bild: Після інциденту з дроном Німеччина готує масштабний план захисту від нових диверсій та гібридних атак

У Німеччині планують створити комплексну систему захисту від диверсій та гібридних атак. Це вирішили зробити після російської диверсії з дронами в аеропорту Лейпцига.

Про це пише Bild.

За даними журналістів, план безпеки, який розробляє Міністерство внутрішніх справ, складається з кількох напрямів. Зокрема, у стратегічно важливих містах (Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті, Дюссельдорфі, Лейпцигу, Ганновері) розмістять нові мобільні підрозділи для боротьби з безпілотниками. Вони матимуть у своєму розпорядженні гелікоптери та спеціальні транспортні засоби.

Протидіяти безпілотникам дозволять не лише поліції та іншим державним органам, але й підприємствам критичної інфраструктури — зокрема водоканалам, енергетичним компаніям та оборонним підприємствам. Вони мають отримати законні повноваження не тільки виявляти безпілотники, а й активно протидіяти їм.

Пошук терористів або шпигунів, які готують напади, планують посилити за допомогою технологій на основі штучного інтелекту, біометричного розпізнавання облич і систем відеоспостереження, зокрема на вокзалах.

Також у країні хочуть створити національний захисний щит — Cyberdome. Ідеться про розгалужену мережу цифрових сенсорів, що мають виявляти та блокувати спроби хакерських атак.