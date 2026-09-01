Справа «Форест Гамп». За ексзаступницю голови ОП Мудру внесли лише 666 грн застави із 20 млн грн

За колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру, яка фігурує у справі «Форест Гамп», наразі внесли лише 666 гривень застави. Гроші внесла невідома людина.

Про це заявив адвокат Мудрої Вʼячеслав Коломійчук у коментарі hromadske.

Медіа зазначає, що на їхню електронну пошту ще 25 серпня, коли Мудрій обирали запобіжний захід, надійшов лист від українського актора, продюсера і громадського діяча Григорія Гришкана. У листі він заявив, що зробив внесок у заставу — 666 гривень. Аналогічну суму застави він вносив і за ексголову Офісу президента Андрія Єрмака.

Адвокат Артем Крикун-Труш пояснив, що люди, які могли б внести всю суму застави за Мудру, не роблять цього, бо побоюються критики в медіа, «навіть якщо ці кошти мають абсолютно легальне походження».

25 серпня Ірину Мудру, підозрювану в легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом, відправили під варту із заставою 20 мільйонів гривень. Сьогодні, 1 вересня, ВАКС розпочав розгляд апеляції на запобіжний захід.

Захист Мудрої просив суд зменшити розмір застави з 20 до 5 мільйонів гривень, адже, за словами адвокатів, саме ця сума співвідноситься з її активами. Водночас прокурор наполягав збільшити заставу до 150 мільйонів гривень.

Засідання продовжать завтра, 2 вересня. Поки Мудра залишається в СІЗО.