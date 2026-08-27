«Хай суд розбирається». Буданов уперше прокоментував згадку свого імені у справі «Форест Гамп»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що оцінку записам від НАБУ і САП у справі «Форест Гамп», на яких згадується його імʼя, має дати суд.

«Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає», — сказав він у коментарі hromadske.

Буданов розповів, що спілкувався з Іриною Мудрою, яка фігурує у цій справі, після того, як їй оголосили підозру і звільнили з посади заступниці голови ОП.

«По-перше, звільнення — це юридичний процес. По-друге, я в принципі ніколи від людей не відвертався, допоки не буде висновків остаточних. Суд зробить висновок, що вона винна — це інше питання», — сказав Буданов.