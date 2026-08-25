Ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру відправили під варту із заставою 20 млн грн

Ексзаступницю голови Офісу президента Ірину Мудру відправили під варту із заставою 20 мільйонів гривень. Прокурор просив про заставу в 150 мільйонів гривень.

Про це стало відомо із засідання Вищого антикорупційного суду.

Якщо за Мудру внесуть заставу, то на неї покладуть такі обовʼязки:

прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ чи прокурора САП;

не відлучатися з Києва та області без дозволу детектива чи прокурора;

повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП чи суд про зміну місця проживання;

утриматись від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у справі;

здати на зберігання свої паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний барслет.

Операція «Форест Гамп»

19 серпня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.

Прокурор САП у перший день засідання суду назвав імена всіх фігурантів цієї справи, серед них:

ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;

екснардеп Максим Микитась;

чинний нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

ексголови наглядової ради та правління державного Сенс Банку Микола Гладишенко і Олег Ступак;

начальниця департаменту державного Сенс Банку Людмила Снігур;

повʼязані з Микитасем, за версією прокурора, люди — Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

Крім того, 20 серпня НАБУ та САП представили продовження цієї справи — операцію «Феміда» з тими ж фігурантами. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.