Підриви «Північних потоків». Адвокати Журавльова, затриманого в Хорватії, закликали українську владу долучитися до його захисту

Юридична компанія «Катеринчук, Моор та Партнери» закликала Україну долучитися до захисту українця Володимира Журавльова в Хорватії. Німецькі слідчі підозрюють його у причетності до підриву «Північних потоків».

Про це представники компанії написали на сторінці у Фейсбуку.

Там уточнили, що 4 вересня в Хорватії відбудеться вирішальне судове засідання щодо екстрадиції Журавльова в Німеччину. Німецька прокуратура домагається його видачі за європейським ордером на арешт.

Раніше польський суд відхилив аналогічний запит Німеччини про екстрадицію Журавльова.

На засіданні 4 вересня адвокати очікують участі міністра закордонних справ Андрія Сибіги, міністра юстиції Дениса Маслова та омбудсмана Дмитра Лубінця.

19 серпня прокуратура Німеччини затримала Журавльова в Хорватії та оголосила йому підозру в спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановили вибухівку на газопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» в Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини.

Це вже третя спроба німецьких слідчих його затримати. У 2024 році Журавльова намагалися заарештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну.