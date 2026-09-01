Польща видала дозвіл на пошукові роботи в Ласкові — там шукатимуть поховання українських цивільних

Польща видала дозвіл українській експедиції проводити пошукові роботи на території села Ласків Люблінського воєводства — у місці ймовірного поховання цивільних українських жителів у роки Другої світової війни. Документ українська сторона отримала лише сьогодні і про деталі ще невідомо.

Про це розповів «Радіо Свобода» керівник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Проводитиме пошукові роботи Меморіально-пошуковий центр «Доля» на замовлення Українського інституту національної пам’яті.

За словами заступника міністра культури Івана Вербицького, те, що Україна отримала дозвіл, є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи міністерств культури обох країн.

Що сталося в Ласкові?

Трагедія в селі Ласків на Холмщині (тепер Люблінське воєводство, Польща) сталася 10 березня 1944 року. Польське підпільне формування «Батальйони хлопські» і батальйон Армії Крайової напали на село і, за різними підрахунками, вбили понад 330 українців. У тому числі жінок, дітей, літніх селян. Був убитий православний священник Лев Коробчук.

У цей самий день озброєні польські загони напали на українське село Сагринь, що неподалік Ласкова. Там було вбито, за даними українських дослідників, 621 українця, серед яких діти, жінки, літні люди. Іще торік Україна звернулась до Польщі з проханням видати дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт у Сагрині, але досі не отримано відповіді.

Відносини Польщі та України в контексті ексгумацій

Після того як Україна здобула незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися.

У відповідь на нищення українських пам’ятників у Польщі Україна запровадила мораторій на ексгумації польських поховань. Попри домовленості 2020 і 2022 років про співпрацю у сфері історичної пам’яті, питання залишалося неврегульованим.

У 2023 році Україна дозволила спільні дослідження поховань у Пужниках, але Польща досі не виконала прохання Києва відновити меморіальну табличку на могилі воїнів УПА на горі Монастир.

У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже в травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі це назвали проривом.

Також Україна почала розкопки в селі Юречкова, тоді як Польща вже провела роботи у Львові, Углах, Гуті Пеняцькій, Острівках і Волі Островецькій.