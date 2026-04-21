У перший день польсько-українських розкопок на Волині знайшли братську могилу

У перший день нових польсько-українських пошуків тіл на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області знайшли братську могилу. Роботи триватимуть до 1 травня
Про це повідомив Інститут національної памʼяті Польщі. Про початок розкопок напередодні писав Український інститут національної памʼяті.
Поховання виявили на території колишньої садиби «Стражиця» у Волі Островецький. Воно розташоване приблизно за десять метрів від місця памʼяті, де у 1992 році проводили ексгумації. На цьому етапі розкопок неможливо оцінити розміри поховання.
Український інститут нацпамʼяті пише, що наприкінці серпня 1943 року (в ніч з 28 на 29 серпня, а за іншими даними — 30 серпня) Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За архівними даними, переважна частина мешканців сіл загинула, а самі села спалили. УІНП закликає до польсько-українського діалогу, щоб вшанувати памʼять цивільних жертв з обох сторін.
Інститут нацпамʼяті Польщі пише, що це скоїли «українські націоналісти» — тобто бійці Української повстанської армії.
Волинська трагедія
У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.
Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали геноцидом, звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.
Відносини Польщі та України в контексті Волинської трагедії
У грудні 2020 року очільники Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної памʼяті Республіки Польща домовились провести консультації про врегулювання проблемних питань. Так напрацювали проєкт регламенту групи з їхнього вирішення, але Польща його досі не погодила.
У червні 2022 року міністерства культури України та Польщі підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної памʼяті. Він передбачав розшук, ексгумацію і поховання жертв. Меморандум мав набути чинності після припинення воєнного стану на території України. Але Польща під час повномасштабного вторгнення Росії постійно порушує питання пошуку та ексгумації поховань поляків на території України.
У 2023 році Україна пішла назустріч Польщі та на території колишнього сільського цвинтаря села Садове Чортківського району Тернопільської області (колишнє село Пужники) провела спільні з поляками дослідження.
Водночас Польща не виконала запиту України на відновлення меморіальної таблички на похованні воїнів УПА на горі Монастир. Питання про її відновлення в первинному вигляді, із зазначенням імен похованих у цій братській могилі порушували на найвищому рівні — президентів України та Польщі.
У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже у травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі називають це проривом.
У вересні українська експедиція почала ексгумації тіл воїнів УПА на території Польщі — у селі Юречкова Підкарпатського воєводства.