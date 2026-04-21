У перший день польсько-українських розкопок на Волині знайшли братську могилу

У перший день нових польсько-українських пошуків тіл на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області знайшли братську могилу. Роботи триватимуть до 1 травня

Про це повідомив Інститут національної памʼяті Польщі. Про початок розкопок напередодні писав Український інститут національної памʼяті.

Поховання виявили на території колишньої садиби «Стражиця» у Волі Островецький. Воно розташоване приблизно за десять метрів від місця памʼяті, де у 1992 році проводили ексгумації. На цьому етапі розкопок неможливо оцінити розміри поховання.

Український інститут нацпамʼяті пише, що наприкінці серпня 1943 року (в ніч з 28 на 29 серпня, а за іншими даними — 30 серпня) Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За архівними даними, переважна частина мешканців сіл загинула, а самі села спалили. УІНП закликає до польсько-українського діалогу, щоб вшанувати памʼять цивільних жертв з обох сторін.

Інститут нацпамʼяті Польщі пише, що це скоїли «українські націоналісти» — тобто бійці Української повстанської армії.