Gulliver виставили на продаж. Стартова ціна — $207 мільйонів

Торговельно-офісний комплекс Gulliver у центрі Києва виставили на аукціон у Prozorro. Стартова ціна — $207 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Gulliver має площу понад 157 тисяч м² і складається з торговельно-розважального та офісного центрів. Продавцями виступають державні Ощадбанк та Укрексімбанк: 80% належить Ощадбанку, 20% — Укрексімбанку.

Рішення продати Gulliver банки ухвалили наприкінці липня, а опісля завершили юридичні процедури. Тепер потенційні покупці можуть ознайомитися з умовами торгів і подати заявки. Переможцем стане учасник, який запропонує найвищу ціну під час аукціону.

Prozorro.Продажі — це електронна торгова система для прозорого продажу та оренди державного, комунального та іншого майна через відкриті онлайн-аукціони.

Що передувало

З початку повномасштабної війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука, що управляють «Гулівером», мережею електроніки та побутової техніки «Ельдорадо» й кількома великими складами, перестали платити відсотки за кредитами держбанків. Погашення мало відбутися у 2025-му, однак після кризи 2014—2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023-го БЕБ повідомило гендиректорці «Гуліверу» Ірині Круппі про підозру. Слідство заявляло, що протягом 2019—2021 років дирекція ТРЦ уклала низку договорів з ознаками «фіктивності» й «транзитності».

Фактично в первинні документи внесли відомості про нібито проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися. За даними слідства, це дозволило безпідставно завищити суму податкового кредиту з податку на додану вартість. Так товариству — власнику ТРЦ, вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн і вивести їх у готівку.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ «Три О», зокрема на «Гулівер». У червні того ж року райсуд Києва передав майно ТРЦ «Гулівер» в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). У «Гулівері» це назвали «рейдерським захопленням».

Після двох років судів державний консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку отримав право власності на київський ТРЦ. 13 жовтня 2025 року АРМА припинило конкурс з пошуку управителя арештованого ТРЦ «Гулівер» у системі Prozorro.