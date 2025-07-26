Право власності на київський ТРЦ «Гулівер» отримали Ощадбанк і Укрексімбанк

Після двох років судів, державний консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку отримав право власності на київський ТРЦ «Гулівер».

Про це пишуть Ощадбанк та Інтерфакс-Україна з посиланням на члена наглядової ради Укрексімбанку Олександр Бевза.

За словами Бевза, банки отримали право власності як стягнення за борги бенефіціара «Гулівера».

Членкиня наглядової ради Ощадбанку Роза Тапанова зазначила, що приватизація ТРЦ неможлива. Можливі лише варіанти управління та продажу як банківського активу.

Що передувало

Як пише Forbes, з початку повномасштабної війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука, що управляють «Гулівером», мережею електроніки та побутової техніки «Ельдорадо» й кількома великими складами, перетали платити відсотки за кредитами держбанків. Погашення мало відбутися у 2025-му, однак після кризи 2014–2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023-го БЕБ повідомило генеральній директорці «Гуліверу» Ірині Круппі про підозру. Слідство заявляло, що протягом 2019–2021 років дирекція ТРЦ уклала низку договорів з ознаками «фіктивності» й «транзитності».

Фактично в первинні документи внесли відомості про нібито проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися. За даними слідства, це дозволило безпідставно завищити суму податкового кредиту з податку на додану вартість. Так товариству — власнику ТРЦ, вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн і вивести їх у готівку.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ «Три О», зокрема на «Гулівер».

У червні 2024 року Шевченківський райсуд Києва передав майно ТРЦ «Гулівер» в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). У «Гулівері» це назвали «рейдерським захопленням».