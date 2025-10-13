Київський ТРЦ «Гулівер» повертають державі. АРМА припинило конкурс на управління

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припинило конкурс з пошуку управителя арештованого торгового центру «Гулівер» у системі Prozorro.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

ТРЦ передали в управління АРМА у 2017 році, як такий, що пов’язаний з колишнім президентом Віктором Януковичем та його оточенням, у межах кримінального провадження про незаконне привласнення коштів державних банків.

Агентство зазначає, що їхнім завданням було забезпечити збереження та належне управління цим активом до остаточного визначення його правового статусу.

Наразі суди ухвалили рішення, за якими частка у власності «Гуліверу» належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов’язаним із Януковичем.

В АРМА підкреслили, що припинення конкурсу з управління ТРЦ «Гулівер» — це приклад того, як реформа Агентства працює в правовому полі, «захищаючи інтереси держави та забезпечуючи верховенство права».

Що передувало

Як пише Forbes, з початку повномасштабної війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука, що управляють «Гулівером», мережею електроніки та побутової техніки «Ельдорадо» й кількома великими складами, перестали платити відсотки за кредитами держбанків. Погашення мало відбутися у 2025-му, однак після кризи 2014–2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023-го БЕБ повідомило генеральній директорці «Гуліверу» Ірині Круппі про підозру. Слідство заявляло, що протягом 2019–2021 років дирекція ТРЦ уклала низку договорів з ознаками «фіктивності» й «транзитності».

Фактично в первинні документи внесли відомості про нібито проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися. За даними слідства, це дозволило безпідставно завищити суму податкового кредиту з податку на додану вартість. Так товариству — власнику ТРЦ, вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн і вивести їх у готівку.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ «Три О», зокрема на «Гулівер».

У червні 2024 року Шевченківський райсуд Києва передав майно ТРЦ «Гулівер» в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). У «Гулівері» це назвали «рейдерським захопленням».

Після двох років судів, державний консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку отримав право власності на київський ТРЦ.