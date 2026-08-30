«Нова пошта» розподілить посилки між відділеннями замість великих центрів через удари РФ

«Нова пошта» вирішила розподілити посилки між відділеннями замість великих складів після російських ударів по сортувальних центрах.

Про це повідомив гендиректор компанії Євген Тафійчук.

Тепер вантажні та поштові відділення «Нової пошти» по всій Україні виконуватимуть роль локальних складів. Посилки клієнтів розподілятимуть між різними локаціями, щоб зменшити залежність від одного великого сортувального центру.

Такий формат має допомогти бізнесам продовжувати роботу навіть у разі нових російських атак.

Тафійчук також повідомив, що «Нова пошта» повністю компенсує збитки видавництвам і магазинам, чиї книги були знищені внаслідок удару у ніч проти 28 серпня. Йдеться, зокрема, про тисячі примірників видавництв «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», Vivat, «Основи» та інших.