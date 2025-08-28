У Києві під атаку РФ потрапило депо «Нової пошти». Троє працівників поранені

У ніч проти 28 серпня Росія влучила ракетою по території сортувального депо «Нової пошти» в Києві.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Влучання прийшлося на автодвір.

Унаслідок удару постраждали троє працівників пошти:

Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;

Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;

Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.

«Нова пошта» вже забезпечує постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою — медичною, психологічною та матеріальною.

У компанії попередили, що доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Відправлення залишаються неушкодженими.

Атака Росії по Києву 28 серпня

У ніч проти 28 серпня росіяни запустили по Україні майже 600 дронів та 31 ракету, серед них були «Кинджали» та «Іскандери».

У Києві станом на 12:19 відомо про 15 загиблих через атаку, серед них четверо дітей. Також 38 людей постраждали. Найбільше постраждали Дарницький і Дніпровський райони, одне з влучань повністю знищило підʼїзд пʼятиповерхівки.

Під час атаки постраждали офіси «Української правди», «Радіо Свобода», Європейського інвестиційного банку, місії ЄС і Британської ради.