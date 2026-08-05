Під час атаки у ніч проти 5 серпня росіяни знищили логістичні комплекси PUMA, INTERTOP та LIQUI MOLY, а також сортувальний центр «Нової пошти» у Києві.

Про це повідомили самі компанії.

Росіяни вдарили ракетами по логістичному центру мережі супермаркетів NOVUS. Внаслідок атаки обʼєкт масштабно пошкодили — він повністю припинив роботу. Серед працівників постраждалих немає.

У NOVUS заявили, що це вже друга атака росіян на логістичний центр, звідки товари постачали до магазинів мережі. Компанія перерозподіляє запаси, щоб забезпечити безперебійну роботу магазинів.

Крім того, внаслідок російських атак по Києву знищені головний логістичний склад, де зберігалися товари інтернет-магазину INTERTOP, а також бренду PUMA. У компанії очікують дефіцит окремих товарів PUMA протягом декількох місяців.

Також 5 серпня російська армія атакувала центральний склад продукції компанії LIQUI MOLY Ukraine, яка виробляє моторне мастило. Попри це, робота над відновленням поставок уже стартувала.