Кількість загиблих через детонацію на складах у селі Мила на Київщині зросла до 38

Кількість загиблих через детонацію боєприпасів на складах у селі Мила Бучанського району Київщини, яка сталася під вечір 28 серпня, зросла до 38.

Про це повідомив президент Зеленський.

Через детонацію постраждали 20 людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Росіяни вдарили по підприємству дроном «Герань-4». Серед загиблих — голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одразу приїхав на місце атаки.

В СБУ повідомили, що удар і детонація пошкодили близько 130 будинків та інші цивільні обʼєкти. Правоохоронці розслідують злочин агресії та недбале ставлення до військової служби.