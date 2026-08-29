Росіяни вдарили по складах у селі Мила на Київщині дроном «Герань-4»

Російська армія застосувала для удару по складах зі зброєю в селі Мила Бучанського району на Київщині дрон «Герань-4».

Про це повідомили в СБУ.

В СБУ розповіли, що зараз розслідують злочин агресії та недбалість до військової служби. За інформацією СБУ, удар і детонація пошкодили близько 130 будинків та інші цивільні обʼєкти.

Станом на зараз четверо людей вважаються зниклими безвісти. Раніше президент Зеленський повідомив, що вдарили саме в склад з боєприпасами, через що здетонували снаряди, міни, дрони та інша зброя.