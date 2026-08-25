Медіа: В аеропорту Лейпцига знайшли третій дрон, який намагався атакувати український літак Ан-124

Німецькі слідчі виявили ще один безпілотник поблизу аеропорту в Лейпцигу, а також приблизно 50 г вибухівки — ймовірно, це був гексоген.

Про це повідомило німецьке медіа Der Spiegel.

Знайдений дрон був несправним. Перший дрон на території аеропорту біля українського літака знайшли 4 серпня. Другий дрон міг зіткнутися з вантажним літаком DHL, який був змушений піти на друге коло незадовго до посадки. Однак самого дрона або навіть його уламків досі не знайшли.

За інформацією журналістів, наразі слідчі мають сумніви, що вантажний літак DHL справді зіткнувся з дроном. На пошкодженій ділянці літака нібито виявили органічні сліди. Це може свідчити про зіткнення з птахом.

Німецькі силові структури вважають, що за цією атакою, ймовірно, може стояти Росія.

Що сталося в аеропорту Лейпцига

Вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з детонатором і вибухівкою біля українського літака. Після цього німецькі медіа писали, що Ан-124 нібито міг перевозити боєприпаси для України.

7 серпня Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило це. У МЗС України повідомляли: ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені.

10 серпня у медіа написали, що дрон з вибухівкою врізався в український літак, але не здетонував з невідомих причин. Вибухівка, ймовірно, відʼєдналася під час удару й опинилася неподалік. Сам безпілотник випадково виявили лише приблизно через чотири години.