Зеленський опублікував привітання Трампа до Дня Незалежності України та порівняв його зі звуком запуску Patriot

Президент США Дональд Трамп привітав українців з Днем Незалежності. Текст листа, який надіслав йому Трамп, опублікував у соцмережах Володимир Зеленський.

У ньому американський президент назвав 24 серпня днем, «коли ми відзначаємо нашу міцну дружбу, побудовану на 35 роках дипломатичних відносин». Трамп відзначив «мужніх, сміливих і талановитих людей», завдяки яким «ви побудували велику країну».

«У цей важливий день знайте: Сполучені Штати захоплюються вашою стійкістю, вшановують ваші жертви та залишаються впевненими у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої нації», — написав Трамп.

Також у листі він закликав «скористатися моментом, щоб покласти край конфлікту» і встановити мир, «який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь».

Зеленський подякував Трампу за привітання, назвавши його «теплим і натхненним», а також порівняв лист зі звуком запуску ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем ППО Patriot.

«Ці слова, подібно до звуку запуску ракети PAC-3, піднімають нам настрій і дають надію, що життя людей можна захистити від жорстоких атак Росії і що можна досягти гідного миру», — прокоментував президент України.